آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“التربية” تدعو الطلبة المغتربين للعودة قبل نهاية الشهر المقبل

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة التربية والتعليم
مبنى وزارة التربية والتعليم في عمان - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أكدت وزارة التربية والتعليم أنّ آخر موعد لالتحاق الطلبة المقيمين في الخارج في المدارس الحكومية والخاصة داخل المملكة ممن سجلوا على المنصة الخاصة بهم هو 31 / 10 / 2020 ولن يقبل أي طالب بعد هذا التاريخ وعليه فإنّ عليهم العودة قبل هذا التاريخ .
ودعت الوزارة في بيان لها الطلبة المقيمين في الخارج إلى متابعة دروسهم على منصة درسك عبر الرابط الالكتروني ( Darsak.gov.jo ) .
وكانت الوزارة قد أطلقت منصة خاصة لتسجيل الطلبة من أبناء الأردنيين المغتربين لتسهيل إجراءات تسجيلهم في المدارس عند عودتهم وكذلك لتمكينهم من متابعة تعليمهم عن بعد ريثما يعودون إلى أرض الوطن .

مقالات ذات صلة

قطاع الاتصالات: فكرة مشغل رابع “مثيرة للاستغراب” والسوق لا يتحمل

منذ 59 ثانية

وفاة جديدة بكورونا لثمانينية ترفع الحصيلة إلى 26

منذ 57 دقيقة

عزل منزل بضاحية المرج بالكرك

منذ ساعة واحدة

محافظ العاصمة بالإنابة لـ”الغد”: 124 بناية معزولة وهي تستنزف الجهات الأمنية

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
57 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock