“التربية” تدعو الطلبة المغتربين للعودة قبل نهاية الشهر المقبل

عمان- الغد- أكدت وزارة التربية والتعليم أنّ آخر موعد لالتحاق الطلبة المقيمين في الخارج في المدارس الحكومية والخاصة داخل المملكة ممن سجلوا على المنصة الخاصة بهم هو 31 / 10 / 2020 ولن يقبل أي طالب بعد هذا التاريخ وعليه فإنّ عليهم العودة قبل هذا التاريخ .

ودعت الوزارة في بيان لها الطلبة المقيمين في الخارج إلى متابعة دروسهم على منصة درسك عبر الرابط الالكتروني ( Darsak.gov.jo ) .

وكانت الوزارة قد أطلقت منصة خاصة لتسجيل الطلبة من أبناء الأردنيين المغتربين لتسهيل إجراءات تسجيلهم في المدارس عند عودتهم وكذلك لتمكينهم من متابعة تعليمهم عن بعد ريثما يعودون إلى أرض الوطن .