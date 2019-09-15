التربية تدعو المستفيدين من المكرمة الملكية لأبناء المعلمين إكمال إجراءات الابتعاث

عمان- الغد- دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها للعام 2019، مراجعة منسق الوزارة في الجامعة لاستكمال إجراءات الإيفاد حسب الأصول، اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل ولغاية نهاية دوام يوم الخميس العاشر من تشرين الأول.

وخصّت الوزارة الطلبة الذين قبلوا ضمن قوائم مكرمة أبناء المعلمين اعتبارًا من الفصل الأول من العام الدراسي 2019 / 2020.

ودعت الطلبة لإحضار الوثائق المطلوبة، وهي كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة عن دفتر العائلة (صفحة الأب، والأم، والطالب)، وصورة عن هوية الأحوال المدنية، وصورة عن الهوية الجامعية وشهادة عدم محكومية.

وشملت الوثائق أيضا سند كفالة، ينظم مع الموفد وكفيله على 4 نسخ يحتفظ كاتب العدل بنسخة وتسلم باقي النسخ للمنسق، ونسختين من العقد الخاص بالطالب المبعوث، إضافة إلى الإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2019 / 2020 مختومة من الجامعة حسب الأصول، والإيصالات المالية للفصلين الثاني والصيفي من العام الدراسي 2018 / 2019 لطلبة الدورة الشتوية.

ودعت الوزارة الطلبة زيارة موقعها الإلكتروني (www.moe.gov.jo ) لمزيد من المعلومات.