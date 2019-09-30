التربية تدعو لإرسال الطلبة للمدارس وتؤكد تطبيق أحكام نظام الخدمة بحق الممتنعين عن التدريس

عمان -الغد– جددت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم، التأكيد على ضرورة التزام المعلمين بالتدريس داخل الغرفة الصفية وانتظام العملية الدراسية في المدارس.

كما أكدت الوزارة عبر رسائل نصية وصلت لأولياء الأمور بضرورة إرسال الطلبة للمدارس اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء و التحاقهم بمدارسهم.

وقالت الوزارة إنه سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحق كل من مدير يمتنع عن الدعوة لارسال الطلبة، وكل معلم يمتنع عن التدريس، وستعمل على تأمين معلم بديل وفورا على حساب التعليم الإضافي.

ويأتي ذلك في إطار التزام الوزارة للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية أمس الأحد والقاضي بوقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى المرفوعة من قبل أهالي الطلبة.