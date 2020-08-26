التربية تسأل الصحة عن إلزامية الكمامة للطلبة دون 12 عاماً

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عمان- قالت الامين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات ان الوزارة ستوجه كتابا لوزارة الصحة للتأكد من الفئات العمرية المعنية بارتداء الكمامة.

واضاف القبيلات اليوم ان البروتوكول الصحي الذي اقرته وزارة الصحة مؤخرا يلزم جميع الطلبة من مختلف الفئات العمرية بارتداء الكمامات ولكن في ظل توصية لجنة الاوبئة مؤخرا بعدم ارتداء الكمامات للطلبة دون 12 عاما فان الوزارة حفاظا على مصلحة الطلبة ستخاطب وزارة الصحة بهذا الشأن.

واشارت القبيلات ان الكمامات وفق البروتوكول الصحي المعد سيكون ملزما للطلبة من فئة العمرية فما فوق 12 عاما، وبما يتعلق بالطلبة دون هذه الفئة العمرية ستنتظر رد وزارة الصحة اما ستكون اجبارية وملزمة او اختيارية للطلبة.

واوضحت ان العام الدراسي الجديد سيبدأ الثلاثاء المقبل بحسب موعده الاصلي فلذلك ارتأت الوزارة تقسيم الطلبة لاستلام الكتب المدرسية على مدى يومين كون التحاق كافة الطلبة بمدارسهم دفعة واحدة يمكن ان يحدث كارثة وبائية.

وبينت القبيلات ان الوزارة حددت أول يومين الثلاثاء والأربعاء المقبلين من بداية العام الدراسي لدوام الطلبة، لغايات تسليم الكتب وتوزيع جدول الدروس والإرشاد والتوعية، بحيث يكون اليوم الأول الثلاثاء للصفوف الفردية ( الأول، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر)، واليوم الثاني الأربعاء للصفوف الزوجية ( الثاني، الرابع، السادس، الثامن، العاشر، الثاني عشر).

وقالت ان هذا السيناريو كان افضل خيار لتلافي حدوث تجمع اعداد كبيرة للطلبة داخل المدارس.

وأضافت ان الطلبة خلال اليومين سيعرفون كافة التفاصيل المتعلقة بالدوام المدرسي و ان كانوا ضمن المدارس التي لا تحقق شروط التباعد الجسديوبالتالي سيطبق فيها نظام التناوب وماهي الايام التي سيلتحقون بالدوام وفقا لهذا النظام.

ولفتت الى ان العملية التعليمية ستنتظم وفق البرنامج المدرسي المعد من قبل ادارة كل مدرسة، لافتة الى ان الايام الاولى من الدوام ستكون مخصصة لتنفيذ البرنامج برنامج تعزيز المهارات الأساسية لمعالجة فجوات التعلم بالاضافة الى تثقيف الطلبة صحيا بشأن اجراءات التباعد واستخدام المرافق الصحية.

وبينت ان اعداد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة الى الحكومية حتى الان بلغ حتى الان نحو 20 الف طالب وطالبة، مؤكدة ان عمليات الانتقال مازالت مستمرة حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

Alaa.mathhar@alghad.jo