التربية تستعد لاستقبال أكثر من مليوني طالب وطالبة

عمان – الغد- رفعت وزارة التربية والتعليم وتيرة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2019 الذي يبدأ مطلع أيلول المقبل.

واتخذت الوزارة جملة من الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها لضمان استقرار العملية التعليمية في المدارس مع بداية العام الدراسي، ومواجهة التحديات المتمثلة بتوفير المزيد من المدارس نتيجة الزيادة الطبيعية الكبيرة في أعداد الطلبة كل عام، وارتفاع أعداد المنتقلين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت: إن اكثر من مليوني طالب وطالبة سيلتحقون بالمدارس في المملكة، من بينهم 200 ألف طالب وطالبة في الصف الأول الأساسي.

وأعلنت أن عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية حتى نهاية دوام الخميس الماضي بلغ نحو 30 ألف طالب وطالبة.

واكدت الوزارة حرصها على بذل قصارى جهدها لاستقبال العام الدراسي وضمان استقرار العملية الدراسية منذ يومها الأول من خلال توفير البيئة الدراسية الملائمة ومتطلبات العملية الدراسية من الكوادر البشرية والكتب الدراسية والأثاث المدرسي.

وبينت أنها تسلمت 17 مدرسة جديدة للعام الدراسي المقبل في مختلف مناطق المملكة، تضم 328 غرفة صفية ومختبرات علمية وحاسوبية، كما نفذت 44 مشروعاً لإنشاء إضافات صفية في مدارس قائمة شملت 363 غرفة جديدة، إضافة إلى مشاريع أخرى ما زالت قيد الطرح والتنفيذ لإنشاء 686 غرفة صفية جديدة، في وقت نفذت فيه مديريات التربية والتعليم في الميدان 397 عطاء لصيانة شاملة للمدارس خلال العطلة الصيفية.

وفي إطار اهتمامها برياض الأطفال وزيادة نسب الالتحاق بها في المدارس الحكومية بالمملكة، أكدت الوزارة انها تسلمت 75 غرفة جديدة موزعة على المدارس في مختلف مناطق المملكة، وما زالت 65 غرفة أخرى قيد التنفيذ.

وكان 103991 طفلاً التحقوا العام الماضي برياض الأطفال في مدارس المملكة، من خلال 1816 شعبة في المدارس الحكومية، و3713 في القطاع الخاص، فيما توقعت الوزارة التحاق المزيد منهم بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل.

ووفرت الوزارة بصورة موازية احتياجات المدارس من الكوادر البشرية، من خلال تعيين 3600 معلم ومعلمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بعد أن فرغت كذلك من إجراء التنقلات الخارجية والداخلية للمعلمين، وتحديد مراكز عمل المعلمين الجدد والعائدين من الإعارة والمنقولين خارجيا.

كما فرغت الوزارة خلال العطلة الصيفية من إجراء الامتحانات للمعلمين على حساب التعليم الإضافي في جميع مديريات التربية والتعليم بالمملكة لتلبية احتياجات المدارس من الكوادر التدريسية.

وأكدت الوزارة أن جميع الكتب ستكون في متناول الطلبة بمدارسهم في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، بما فيها المناهج الجديدة في العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع وكتب التمارين الخاصة بهم.

وفي إطار هذه الاستعدادات شكّلت الوزارة مبكرا غرفة عمليات في المركز، وغرفا أخرى في مديرياتها بالميدان لمتابعة جاهزية واستعدادات المدارس وملاءمتها لبدء العام الدراسي في جميع المجالات، وكلّفت فرقاً ميدانية من المركز والميدان لزيارة المدارس والاطلاع على واقعها وتلبية احتياجاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.