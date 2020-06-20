“التربية” تسرع وتيرة استعداداتها للعام الدراسي المقبل

عمان- تواصل وزارة التربية والتعليم اجراء الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي المقبل 2021/2020 .

وعممت الوزارة على مديرياتها في المحافظات والالوية، اليوم السبت، لاتخاذ جملة من الاجراءات اللازمة في المدارس بما فيها الصحية الضرورية، انسجاما مع الاجراءات والاحتياطات الاحترازية الحكومية المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وبما يوفر الحماية للطلبة والعاملين في المدراس والمديريات.

وطلبت الوزارة بموجب التعميم تكليف الفرق الفنية في المديريات تفقد التمديدات الصحية وأغطية المناهل والحفر الامتصاصية في المدارس، والتأكد من صلاحية استعمال الوحدات الصحية والمرافق الأخرى وعمل الصيانة اللازمة لها، ودراسة إمكانية زيادة عدد المقاعد والمغاسل في الوحدات القائمة أو إنشاء وحدات صحية جديدة.

كما طلبت من المقاولين ضرورة الاسراع في انهاء عطاءات الصيانة اللازمة في المدارس وبخاصة الداخلية منها، وعدم ترك الأنقاض في ساحات المدارس ومحيطها وبما لا يعيق سير العملية التربوية، وكذلك تفقد خزانات المياه في المدارس وتنظيفها وإحكام إغلاقها واستبدال المحابس والحنفيات التالفة للحفاظ على سلامة المياه وعدم هدرها، والتأكد من كفاية الخزانات الموجودة وزيادتها إذا اقتضت الحاجة.

وشمل التعميم كذلك، تفقد البوابات الرئيسة والمداخل والأبراج الداخلية والخارجية والأرصفة والساحات في المدارس واجراء الصيانة اللازمة لها، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واللوحات الرئيسية والفرعية والمفاتيح والأباريز ومراوح التهوية السقفية والجدارية وثباتها وجاهزيتها للعمل، وإصلاح واستبدال التالف منها.

وكانت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، اكدت في تصريح سابق لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، ان الوزارة وفي اطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، استكملت اجراءات طرح عطاءات لشراء الاثاث المدرسي لتزويد المدارس القائمة والجديدة باحتياجاتها من الاثاث وبخاصة مقاعد الطلبة واللوازم المدرسية الاخرى.

وطرحت الوزارة بحسب الدكتورة قبيلات، العطاءات الخاصة بطباعة جميع الكتب المدرسية، من ضمنها كتب الرياضيات والعلوم المطورة للصفوف الثاني والرابع والخامس والسابع والعاشر، في الوقت الذي بدأت فيه باستقبال الطلبات للراغبين بالعمل على حساب التعليم الاضافي لتعبئة الشواغر في المدارس من الكوادر التدريسية لحين استئناف التعيينات الرسمية.

وفيما يتعلق بالأبنية المدرسية الجديدة، اكدت قبيلات ان الوزارة بصدد استكمال استلام نحو سبعة مشروعات مدرسية جديدة من اصل 71 مشروعا يجري العمل على تنفيذها في مختلف مناطق المملكة تشمل بناء مدارس جديدة وانشاء اضافات صفية في مدارس قائمة، لافتة الى أن الوزارة تعمل كذلك، على استكمال الاجراءات المتعلقة بالنقل الخارجي للمعلمين والاداريين، بعد ان استقبلت 3940 طلبا الكترونيا لهذه الغاية.-(بترا)