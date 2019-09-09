“التربية” تشدد: لا اعتراف بشهادات التوجيهي العربية الصادرة من غير بلدانها

آلاء مظهر

عمان – أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها “لن تعترف بأي شهادة ثانوية عامة (توجيهي) عربية صادرة من غير بلدانها”.

وجاء ذلك تعقيبا على كتاب رسمي، حصلت “الغد” على نسخة منه، ونص على عدم اعتماد أي مدرسة لغايات الثانوية العامة من البلدان، تركيا، اليمن، أوكرانيا، السودان وليبيا، اعتبارا من بداية العام الدراسي الحالي 1/9/2019.

وأوضح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة أن المقصود في الكتاب هو “المدارس العربية التي تصدر شهادات ثانوية عامة من غير بلداها”، في إشارة إلى بعض المدارس العربية التي تتخذ من تركيا وأوكرانيا ودول أخرى مقرا لها.

وأضاف العجارمة لـ”الغد” أن الكثير من الأهالي يراجعون الوزارة وسفارات تلك الدول للاستفسار عن اعتماد شهادات الثانوية العربية الصادرة منها، و”بالتالي جاء التعميم ليؤكد أن لا اعتماد لجميع المدارس العربية في غير بلدنها”.