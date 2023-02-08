التربية تشكل غرفة عمليات للحالات الطارئة

قال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس إبراهيم السمامعة، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة الجاهزية في الحالات الطارئة.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، أن قرار تشكيل اللجنة الذي جاء بتوجيهات من وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، يأتي لرصد ومتابعة أية ملاحظات في المدارس قد تؤثر على السلامة العامة.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال المديرية، قامت بمتابعة ومعالجة الملاحظات التي ترد إليها من الميدان، للتأكد من سلامة مرافق المدارس لاسيما دورات المياه والأسوار الخارجية وتوصيلات الكهرباء، وأية قضايا أخرى تخص السلامة العامة.

وأوضح أنه تم التعامل خلال الفترة الماضية مع ملاحظات شملت العديد من المدارس، وتضمنت إصلاح زجاج النوافذ الذي تعرضت للكسور وتسريب مياه وإصلاح بوابات رئيسية وأسوار خارجية.

وبين أن الوزارة تقيم وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، أي مبنى تابع للوزارة سواء كان مملوكا أو مستأجرا من نواحي الفنية وإجراءات الصيانة الدورية.

وكشف عن تنفيذ الوزارة لأعمال صيانة شملت 700 مدرسة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه يتم حاليا إجراء الصيانة لحوالي 100 مدرسة في مناطق المملكة كافة.