“التربية” تشكل غرفة عمليات لمتابعة جاهزية المدارس

عمان- الغد- شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات لمتابعة جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، للتواصل اليومي مع الميدان التربوي ومتابعة جميع الملاحظات الواردة من المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان استقرار العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي وتوفير كل متطلباتها.

وفي ما يلي أرقام الغرفة:

هاتف أرضي: ٠٦/٥٦٠٧٣٣١

٠٦/٥٦٠٧١٨١

فرعي ٢٢٣٧/٢٢١٣

فاكس ٠٦/٥٦٨٨٧٧٦

خلوي

٠٧٧٩٩٤٤٥٤٢

٠٧٧٧٣١٧٧١٧

٠٧٩١٤٠٧٢٩٤

٠٧٧٧٨١٨١٧٦

٠٧٩٧٥٨٢٧٥٥

٠٧٩٦٧٥٧٦٧١

٠٧٧٨٨٦٨٦٨١

٠٧٨٧٤٤٥٠٥٩

٠٧٧٧٧٧١٨١٢