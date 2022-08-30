التربية تشكل فرق لزيارة المدارس ومتابعة استيعاب الطلبة وتخفيف الاكتظاظ

ناقشت لجنة التخطيط الموسع في وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، بما يضمن توفير البيئة المدرسية بجهوزية ملائمة لاستقبال أبنائنا الطلبة ومعلميهم.

وأشار الدكتور عويس خلال الاجتماع الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومديرو الإدارات في مركز الوزارة، ومديرو التربية والتعليم عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الوزارة تسعى بكل طاقاتها لتوفير البيئة التعليمية في مدارسنا لاستقبال الطلبة في عامهم الدراسي الجديد، لافتا إلى ضرورة تعاون مديريات التربية والتعليم للاستفادة من اللوازم والتجهيزات خاصة فيما يتعلق بالزوائد منها.

وبين أن الوزارة عملت وما تزال على صيانة وتصنيع المقاعد المدرسية، مثنيا على جهود المدارس والمشاغل المهنية التي بذلت جهودا كبيرة في عملية الصيانة والتصنيع لسد حاجات المدارس.

ودعا إلى تشكيل فرق لزيارة المدارس ومتابعة استيعاب الطلبة وتخفيف الاكتظاظ، واتخاذ الحلول المناسبة مثل تشعيب الصفوف ونظام الفترتين، بعد الاستثمار الأمثل للمساحات المتاحة في المدارس، إضافة الى السرعة في تجهيز المدارس المستحدثة.

كما شدد على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم وتفعيل مبدأ المساءلة ورفع مستوى العمل الإداري في تطوير الأداء وفق معايير العدالة وتفويض الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية.

من جانبهما، أكد الأمينان العامان للوزارة خلال الاجتماع أن الإدارات في مركز الوزارة ومديريات التربية في الميدان عملت وما تزال بروح الفريق الواحد والتعاون فيما بينها وبشكل تكاملي للاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها سواء في مجال الأثاث أو الزوائد في المقاعد المدرسية.

كما وجه الأمينان العامان الإدارات التابعة لكل منهما برفع مستوى التواصل مع الميدان التربوي والمتابعة المستمرة للاستعدادات سعيًا لتذليل التحديات وتعظيم الايجابيات وصولا الى جاهزية لمدارسنا تليق بأبنائنا الطلبة>

وعرض مديرو التربية والتعليم واقع الاستعدادات والاحتياجات في المدارس التابعة لمديرياتهم، مؤكدين الحرص على أن تستقبل المدارس الطلبة بجاهزية ملائمة مع بدء العام الدراسي الجديد.

يشار إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات في مركزها وفي كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي.