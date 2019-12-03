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التربية تصرف رواتب 2381 معلماً من أصل 4263 عينوا العام الحالي

منذ 23 دقيقة

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عمان- الغد- قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة في وزارة التربية والتعليم الدكتور نجوى قبيلات: إن صرف الرواتب للمعلمين الجدد تتم تباعا بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتعيينهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

واوضحت الدكتورة قبيلات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن 4263 معلما ومعلمة جرى تعيينهم العام الحالي، وان الرواتب صرفت كاملة لنحو 2381 منهم حتى نهاية تشرين الثاني الماضي.

وبينت أن الوزارة مستمرة بعملية صرف الرواتب للمعينيين بعد اكتمال تزويد الوزارة بالوثائق الخاصة بتعيينهم، ونتائج امتحان الكفاءة وغيرها من الوثائق، مؤكدة أن صرف الرواتب لبقية المعلمين ستكتمل قبل نهاية العام الحالي.

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