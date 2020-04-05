“التربية” تطلب من معلمي الثانوي تفعيل حساباتهم على “مايكروسوفت ييمز”

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عمان- طلبت وزارة التربية والتعليم من معلمي ومعلمات صفوف المرحلة الثانوية في المدارس، تفعيل حساباتهم على تطبيق “مايكروسوفت تيمز” المتاح على الصفحة الرئيسة لمنصة (نور سبيس)، والدخول إلى العلاقات التدريسية المتاحة من خلال التطبيق.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته اليوم الاحد، لمديري التربية والتعليم، أهمية تفعيل المعلمين لحساباتهم وخاصية العلاقات التدريسية على التطبيق، والتي تم اعدادها للتواصل مع طلبتهم وإرسال الواجبات والاختبارات الالكترونية والاستفادة من جميع الوظائف المتوفرة على التطبيق.

كما طلبت الوزارة من المعلمين، بحسب التعميم، رصد حضور وغياب الطلبة من خلال النموذج المرفق بشكل يومي، فيما طلبت من معلمي ومعلمات الصفوف من الثامن الأساسي وحتى العاشر الأساسي، الدخول إلى تطبيق “مايكروسوفت تيمز” من خلال حساباتهم أيضا وبناء الفرق لطلبتهم والتواصل معهم وارسال الواجبات والاختبارات ورصد غياب وحضور الطلبة من خلال النموذج المعد. ووجهت الوزارة ايضا معلمي ومعلمات الصفوف المتبقية، لتوظيف منصة (نور سبيس NoorSpace)، لهذه الغاية، والتي توفر أيضا الأدلة والفيديوهات الإرشادية لكيفية التعامل مع التطبيق.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اكد لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) في وقت سابق، ان التعليم عن بعد، يقوم على أركان كما هي عملية التدريس، منها ما يتعلق بالمحتوى الالكتروني، والتفاعل بين المعلم وطلبته.

وقال، ان الوزارة اوجدت صفوفا افتراضية عبر (مايكروسفت تيمز) لكل الطلبة سيتم تفعليها على مرحلتين، وذلك بهدف تمكين المعلمين من التفاعل الدراسي مع طلبتهم ومتابعتهم والاجابة على استفساراتهم، وارسال الواجبات والاختبارات لهم.

وقال، ان الوزارة ستعلن في وقت لاحق خطة، تتضمن موعد بدء التقييم المدرسي من قبل المعلمين للطلبة عبر منصة “نور سبيس”، ومن خلال خاصية العلاقات التدريسية على المنصة، بعد الانتهاء من ربط المعلمين بطلبتهم، موضحا ان الوزارة ستزود المعلمين بنماذج من الاسئلة لغايات التقييم، غير ان المعلم هو صاحب القرار في اختيار ما يناسب طلبته منها او استبدالها، باعتبار ان التقييم المدرسي هي مسؤولية المعلم.-(بترا)