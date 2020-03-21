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“التربية” تطلق الأحد منصتها الإلكترونية للتعلم عن بُعد -فيديو

منذ 19 دقيقة

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عمان – تطلق وزارة التربية والتعليم، اعتباراً من يوم غد الأحد، منصة “درسك” للتعليم عن بُعد على الرابط الإلكتروني “Darsak.gov.jo”، بحسب الناطق الإعلامي باسمها وليد الجلاد.
وقال الجلاد، إن المنصة ستكون مجانية وتتميز بسهولة تصفحها من قبل الطلبة، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة مساء.
وبين أن عملية تصفح المنصة من قبل الطلبة بعد الدخول عليها، تبدأ بإختيار الصف ومن ثم المادة المطلوبة ليتم مشاهدتها والاستماع للدروس الالكترونية عليها.
وتم تزويد المنصة بالمحتوى التعليمي من خلال وزارة التربية والتعليم، ومنصة أبواب للتعليم، ومنصة جو أكاديمي، وإدراك.
ويأتي إطلاق هذه المنصة، في إطار حرص الوزارة على استدامة العملية التعليمية، وضمان حق الطلبة في التعلم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم نتيجة وباء كورونا.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، دعا في وقت سابق، الطلبة في جميع الصفوف إلى ضرورة التفاعل مع الدروس التعليمية التي سيتم على المنصة، والقنوات التلفزيونية “2 & Darsak 1″، بالإضافة إلى القناة الرياضية للتلفزيون الأردني.
يذكر أن قناة “Jo Darsak 1” ستبث الدروس للصفوف من الأول إلى السادس الأساسي، فيما ستبث قناة “Jo Darsak 2″، الدروس للطلبة من الصف السابع إلى الحادي عشر.(بترا)

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