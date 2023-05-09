التربية تطلق تصفيات مسابقة مهرجان أعمال الغنائية على مستوى إقليم الوسط “ب”

أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم تصفيات مسابقة مهرجان أعمال الغنائية على مستوى إقليم الوسط “ب” والتي تعقد في مدرسة الرصيفة الثانوية المهنية المختلطة التابعة لمديرية التربية في لواء الرصيفة.

وحضر المهرجان مديرة التربية في اللواء الدكتورة يسرى الزبن، حيث استقبلت مندوبة الدكتور نواف العجارمة موفد الوزارة الأستاذة لارا نصيرات ولجنة التحكيم المرافقة لها لحضور مشاركات الطالبات من مختلف مدارس إقليم الوسط ب.

وافتتح المهرجان بالسلام الملكي، وتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم.

وقالت الدكتورة الزبن، في كلمة افتتاحية، إن التركيز على الأنشطة اللامنهجية، وخصوصاً الأعمال الفنية يسهم في صقل شخصيات الطلبة، ويرفع من ثقتهم بأنفسهم، باجتيازهم التحديات لتلك الأنشطة.

من جانبها قالت مندوبة الدكتور نواف العجارمة، موفد الوزارة لارا نصيرات، أن مهرجان الأعمال الغنائية يشكل مزيجاً متناغماً من مختلف الأنماط الغنائية، كالأغنية الوطنية، والأغاني التراثية الشعبية، والأناشيد الدينية والموشحات.

ويشارك في المسابقة مجموعة متميزة من الطالبات من مختلف مدارس الإقليم، حيث بدأت لجنة التحكيم بمتابعة الأعمال، اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، حيث تم تسليم اللجنة كشفاً بأسماء وأعداد المشاركين في المسابقة.