“التربية” تطلق غدا تجربتها الأولى لتقييم الطلبة عبر منصة درسك

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عمان – يخوض طلبة المدارس يوم غد السبت تجربتهم الأولى في تأدية الاختبارات بصورة الإلكترونية، وذلك بتقدمهم للاختبار التقييمي الذي تجريه وزارة التربية والتعليم عبر منصة “درسك”.

الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة قال ان عملية ستشمل الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين بما فيهم أبناء الأردنيات في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الاوقاف، للصفوف من الرابع الاساسي وحتى الثاني عشر(التوجيهي).

وأضاف العجارمة أن الطلبة يستطيعون الدخول للتقييم الالكتروني الشامل الأول من ساعة الساعة العاشرة صباحًا ولغاية الساعة السادسة مساء

وأوضح ان الوزارة أعلنت مؤخرا جدول الاختبارات التي ستتم عن طريق جلسات مدة كل جلسة ساعتان وفق البرنامج المعد، وعلى شكل أوراق امتحانية، تشمل مادة دراسية واحدة أو أكثر، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

وتشمل الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للطلبة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق دوام المدارس، كما ستقوم الوزارة بإجراء مزيد من التقييمات خلال الفترة المقبلة، بحسب العجارمة.

وبين العجارمة ان عملية التقييم لطلبة التوجيهي ستجرى من خلال ثلاث أوراق امتحانية ستبدأ اولها يوم غد السبت، وستخصص الورقة الامتحانية الأولى لمباحث الثقافة المشتركة (تاريخ الاردن،التربية الإسلامية، اللغتين العربية والإنجليزية)، فيما سيتقدمون الى الورقة الامتحانية الثانية يوم الاثنين 20 نيسان الحالي في المباحث المحددة في الجدول المعلن مسبقا حسب تخصصهم ، في حين ستكون الورقة الثالثة يوم الخميس 23 نيسان (ابريل) الحالي.

وبخصوص طلبة الصف الحادي عشر، قال العجارمة انهم سيتقدمون بحسب جدول الامتحان لورقتين امتحانيتين أولهما في 19 الشهر الحالي والثانية في 22 الشهر الحالي وفقا للمباحث المحددة مسبقا في الجدول.

وأضاف العجارمة أن الطلبة من الصف الرابع وحتى الثامن سيتقدمون يوم الأحد 19 نيسان (ابريل) الحالي خلال ساعات المذكورة سابقا في ورقة امتحانية واحدة تجمع مابين المواد الأساسية (العلوم،والرياضيات،اللغة العربية، اللغة الانجليزية) في حين سيتقدم طلبة الصفين التاسع والعاشر لورقتين امتحانين، بحيث تخصص الورقة الأولى التي ستعقد في 19 نيسان الحالي في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والورقة الثانية في 22 نيسان ستشمل مباحث فيزياء،كمياء، علوم أرض، وعلوم حياتية.

ودعا العجارمة الطلبة الإجابة عن جميع الأسئلة خلال المدة المحددة للتقييم حيث ستكون المدة ساعتين من دخول الطالب إلى التقييم

واشار العجارمة الى ان هذه التجربة تعد الأولى من نوعها التي يشارك فيها أعداد كبيرة من الطلبة، مؤكدة انها تعي احتمالية وجود بعض الأخطاء في قاعدة البيانات الخاصة بأرقام الطلبة الوطنية أو أرقام بطاقاتهم التعريفية المطلوبة لتسجيل الدخول للاختبار على المنصة وإدراكا منها لذلك خصصت الوزارة محطة للدعم الفني للطلبة في كافة مديريات التربية والتعليم، للإجابة على استفسارات الطلبة وتزويدهم بالبيانات التي تمكن الطلبة من الدخول على المنصة وأداء الاختبار التقييمي، حيث سيتم نشر أرقام هذه المحطات على المنصة لغايات التواصل معها لأية استفسارات.

كما بينت الوزارة أن الدخول للمنصة لأداء الاختبار سيتم بإستخدام الرقم الوطني للطلبة الأردنيين والرقم التعريفي للطلبة غير الأردنيين وأبناء الأردنيات .

ولفت العجارمة الى أن الطلبة الذين لم يتمكنوا من تقديم الاختبارات لأسباب تتعلق بعدم توفر الأجهزة اللازمة أو عدم توفر خدمة الانترنت لديهم،فإنها ستوفر آليات وفرصا أخرى لهم لتمكينهم من التقدم للإختبارات.

واكد العجارمة ان مشاركة الطلبة في الاختبار تمنح الطالب فرصة تقييم نفسه ذاتيا، وتعزيز تعلمه. وستعتمد الوزارة علامة أي طالب وفق أدائه في الاختبار (التقييم الأول) إذا لم يكن قد اعتمد له معلمه العلامة سابقا.

ويذكر ان الوزارة أعلنت اليوم عن الرابط الاتي الذي يحتوي على تعليمات وإرشادات الدخول إلى التقييم الأول الإلكتروني على منصة درسك وفيديو توضيحي لعملية الدخول:

https://exams.darsak.gov.jo

Alaa.mathhar@alghad.jo