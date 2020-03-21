“التربية” تطلق غدا منصتها الإلكترونية للتعلم عن بعد

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عمان– تبدأ وزارة التربية والتعليم يوم غد الأحد بتفعيل منصة التعلم الالكتروني “درسك” على الرابط www.darsak.go.jo”، والقنوات التلفزيونية “2 و Darsak 1″، بحسب ما اكده الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.

وأوضح العجارمة في تصريح ل”الغد” اليوم ان قناة “Jo Darsak 1” ستبث الدروس للصفوف من الاول إلى السادس الأساسي، فيما ستبث قناة “Jo Darsak 2″ ، الدروس للطلبة من الصف السابع إلى الحادي عشر.”.

وبين العجارمة ان الوزارة ستعلن مساء اليوم جدول ومواعيد المواد الدراسية الصفوف من الاول وحتى الحادي عشر على قناتي “2 و Darsak 1″، اللتين سيطلقهما التلفزيون الاردني على التردد “12399MHZ”، داعيا أولياء الأمور الطلبة لثبيت تردد القناتين.

وأكد العجارمة أن الدروس المتلفزة الخاصة بطلبة التوجيهي التي تبث على القناة الرياضية للتلفزيون الأردني ستبقى مستمرة

واضاف العجارمة أن القناة الرياضية للتلفزيون الأردني قامت اليوم السبت ويوم امس باعادة الدروس لطلبة التوجيهي والتي تم البدء ببثها على القناة الرياضية للتلفزيون الاردني منذ يوم الثلاثاء الماضي ووفق جدولها المعلن، ولذلك ليتسنى للطلبة ممن فاتتهم مشاهدة لاية حصة تعليمية متابعتها مرة أخرى وترسيخا للمعلومات التي يتلقاها الطلبة في البث الاول فيما اكد استمرار الوزارة في بث دروس جديدة لطلبة التوجيهي، للأيام المقبلة وفق برامج جديدة سيعلن عنها في حينه.

ودعا العجارمة الطلبة لعدم الالتفات للشائعات المتمحورة حول اسقاط العام الدراسي او إلغاء الوحدات الدراسية الاخيرة ، لافتا الى ان الوزارة لم تبحث مثل ذلك كونه لا يوجد ما يستدعي لذلك لغاية اللحظة.

وشدد على ضرورة انصراف الطلبة للمذاكرة والابتعاد عن الشائعات التي تشوش عليهم، لافتا الى ان الوزارة حريصة على استمرار مسيرة التعليم دون انقطاع لذلك وضعت الخطط الكفيلةلضمان استمرارها من خلال اللجوء للتعليم عن بعد،مؤكدا الثقة بقدرة الوزارة والطلبة على تجاوز هذه المرحلة بالتعاون مع اولياء الامور، لافتا إلى حرص الوزارة على مصلحة الطلبة وضمان حقهم في فرص التعليم المناسبة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، وما رافقها من اجراءات ومنها تعليق دوام المدارس لمدة اسبوعين.

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت بعض النصائح والارشادات للطلبة لتسهيل عملية التعليم عن البعد لجعلها اكثر فاعلية ومتعة.

ومن بين هذه النصائح والارشادات ان يتم تنظيم وقت الطالب بما يتلاءم مع مواعيد البث التلفزيوني للدروس الخاصة بهم وحسب صفوفهم، احضار الكتاب الخاص بالحصة التي سيتم عرضها ودفترا وقلما لتسجيل الملاحظات الخاصة بهم أثناء عرض الحصة، الجلوس في مكان هادئ ومناسب امام الشاشة والابتعاد عن كل ما يشتت تركيزهم بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الخاصة بالدرس بعد حضور الحصة.

ودعت الوزارة الطلبة لمتابعة وسائل الإعلام للتعرف على أحدث المستجدات حول منصة التعلم عن بعد

كما وجهت كذلك بعض النصائح لأولياء امور والمتمثلة في تشجيهم اولادهم على الالتزام بالتعليم عن بعد خلال هذه الفترة ومتابعتهم أثناء البث التلفزيوني للحصص وتوفير الاجواء المناسبة للدراسة لهم، بالإضافة الى التأكد من وجود المتطلبات الحصة الأساسية قبل بدءها بين ايديهم كالكتاب والدفتر والقلم، فضلا عن تشجيعهم على مراجعة الدروس عند فترة الاعادة خلال عطلة نهاية الأسبوع لترسيخ المعلومات التي يتلقوها في البث الاول.