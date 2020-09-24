التربية تطلق منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين العام والخاص

عمان- أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين العام والخاصة للتسهيل عليهم في إيصال شكواهم وتظلماتهم، بما يضمن سرعة البت فيها والسرية في التعامل معها.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي خلال إطلاق المنصة التابعة لقسم متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين، ان الوزارة هي بيت المعلم الذي ما زال الركن الأساس في نظامنا التعليمي، مبينا ان المنصة تتيح للمعلمين ايصال شكواهم وتظلماتهم بكل يسر وسهولة، ويوفر الوقت والجهد.

ويمكن الوصول للمنصة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، على رابط متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين ( انصاف ) ( https://moeservice.gov.jo.

وتهدف الوزارة من المبادرة، الى توفير منصة تفاعلية لرصد ومتابعة الشكاوى الواردة على المنصة لضمان تقديم الردود التي يتوجب على الإدارة تقديمها من حيث الوقت والإجراءات، بما يضمن جودة الحل وانسجامه مع التشريعات وبمستوى أداء ملائم.

كما تتيح للوزارة تتبع جميع المراحل والاجراءات التي تمر بها الشكوى منذ وصولها مرورا بقسم متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين، والإجراءات المتخذة للسير في حلها وإعلام متلقي الخدمة بالحل دون الحاجة لتتبعها من قبله بشكل مباشر .

وكانت وزارة التربية والتعليم استحدثت قبل شهرين، قسم متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين؛ بهدف تبسيط وتسهيل الاجراءات عليهم لرفع مستوى التواصل بين الوزارة والمعلمين في القطاعين العام والخاص وتمكينهم من الاستفادة من الخدمة المقدمة لهم بفاعلية.(بترا)