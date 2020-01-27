التربية: تعاون وتنسيق عال مع الصحة حول الوقاية من “كورونا” بالمدارس

عمان- الغد- قالت وزارة التربية والتعليم أن هناك تعاونا وتنسيقا عالي المستوى مع وزارة الصحة حول الوقاية من فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة بشأنها في المدارس.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ان الوزارة عممت على مديرياتها ومدارسها في الميدان، النشرات التوعوية والتثقيفية المعتمدة من قبل وزارة الصحة حول الوقاية من فيروس كورونا، وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس بهذا الشأن.

واكد الجلاد ان الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا المجال، هي اجراءات احترازية ووقائية، هدفها الحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين في المدارس.