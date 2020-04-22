التربية تعدل أسس النجاح والإكمال والرسوب للفصل الدراسي الثاني

آلاء مظهر

عمان – قررت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم تعديل أسس النجاح والاكمال والرسوب للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

و جاء تعديل الاسس استنادا الى أمر الدفاع رقم 7 لسنة 2020 في ظل تعليق دوام المدارس وتواصل العملية التدريسية عبر المنظومة التي فعلتها وزارة التربية والتعليم للتعليم عن بعد عبر منصة التعليم الالكتروني “درسك” والقنوات التلفزيونية درسك 1 ودرسك 2 والقناة الرياضية للتلفزيون الاردني، وكذلك اجراء التقييمات الالكترونية للطلاب.

وبموجب التعديلات الجديدة، تتكون نتيجة الطلبة في الصفوف الاساسية الثلاثة الاولى في المبحث للفصل الدراسي الثاني لعام 2019/2020، من مجموع علامته التي حصل عليها في الفترات التقويمية الأربعة، بحيث يخصص لكل فترة تقويمية 25 % من علامة المبحث.

كما يكون التقويمان الأول والثاني، بموجب التعديلات ادائيين على اداء الطلاب للواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارت القصيرة، فيما يكون التقويم الثالث تقديريا للمعلم، ويكون التقويم الرابع النهائي ادائيا اي تقويم مستمر لاداء الطالب على الواجبات البتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة.

وتتكون نتيجة الطالب من الصف الرابع الاساسي وحتى الثاني عشر في المبحث للفصل الدراسي الثاني لعام 2019 /2020، بحسب التعديلات، من مجموع علاماته التي حصل عليها في التقويمات الأربعة، بحيث يخصص لكل تقويم الأول والثاني والثالث 20 % من علامة المبحث.

بحيث يكون التقويم الأول اختبارا الكترونيا، فيما يكون التقويم الثاني ادائيا يقيس اداء الطالب على الواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة، اما التقويم الثالث سيكون تقديريا من المعلم، فيما يكون التقويم الرابع النهائي والذي خصص له 40 % من علامة المبحث، اختبارا الكترونيا يشمل قياس الكفايات التي تضمنها المنهاج.

واناطت التعديلات مسؤولية اجراء التقويمات للطلبة ذوي الاعاقة من الصف الاول الاساسي وحتى الثائي عشر للمدرسة، وفق آلية تتناسب مع وضع كل طالب على حده.

Alaa.mathhar@alghad.jo