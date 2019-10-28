“التربية”: تعديلات على كتابي الرياضيات والعلوم للصف الأول والرابع

عمان- عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها في الميدان اليوم الاثنين، التعديلات والإرشادات التي خلصت إليها اللجنة الفنية المشكلة في الوزارة حول كتابي الرياضيات والعلوم للصفين الأول والرابع للعمل بها لضمان دقة المادة العلمية ومناسبة الفئة العمرية وحسن سير عملية التدريس في الغرفة الصفية.

وجاء التعميم للعمل بهذه التوصيات حرصا من الوزارة على تحديث مناهجها باستمرار، وعملا بالتغذية الراجعة من الميدان حول هذه الكتب، فيما أكدت الوزارة في ذات الوقت أن التعديلات المذكورة ستدرج في الكتب في مرحلة إعادة الطباعة.

واكدت الوزارة ضرورة متابعة المشرفين التربويين ومديري المدارس للعمل بالتعميم والتعديلات التي تضمنها وجاءت في 12 صفحة.

وتضمنت أبرز التعديلات، حذف بعض العبارات والفقرات من دروس الكتابين، وتعديل بعضها الآخر وتغيير عناوين بعض الدروس.

كما تضمنت التعديلات كذلك توجيهات وإرشادات للمعلمين كدليل لهم لتدريس الطلبة، وخطة زمنية للمعلمين للتعامل مع وحدات الكتاب في ضوء التعديلات التي تمت، وتوجيه المشرفين والمعلمين حول كيفية التعامل معها.-(بترا)