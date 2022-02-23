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التربية تعلق على صورة صف مدرسي داخل “مطبخ”

3:23 م2022-02-23

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علق الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، على صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي،  تظهر وجود أحد الصفوف المدرسية داخل “مطبخ”.

وقال المساعفة لـ”الغد”،  إن الصورة صحيحة وتعود لمدرسة شيماء الأساسية المختلطة، التابعة لمديرية تربية قصبة المفرق.

وأضاف أن المدرسة موجودة في مبنى مستأجر، والغرفة تشهد صيانة اعتيادية، ونُقل الطلبة إلى “المطبخ” بقرار من مديرة المدرسة، حرصُا منها على تعليم الطلبة.

وأكد المساعفة، أن الطلبة سيعاودن الدوام بالغرفة الأصيلة اعتبارا من يوم الغد الخميس.

3:23 م2022-02-23
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