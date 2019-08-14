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التربية تعلن التقويم المدرسي للعام الدراسي 2020

منذ 4 ساعات
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (تصوير: أسامة الرفاعي)
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (تصوير: أسامة الرفاعي)

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عمان– اعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2020/2019.

ويتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين متساويين ينتهي كل منهما باختبارات تحصيلية مدتها 17 يوما للفصل الدراسي الأول و 19 يوما للفصل الدراسي الثاني.

وحسب اعلان الوزارة، فإن دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي الجديد يبدأ يوم الاحد الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بحيث سيتم اعتماد نتائج الاختبارات التحصيلية لإكمال العام الدراسي الماضي، وتسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم، فيما يبدأ التدريس الفعلي للفصل الدراسي الأول من شهر أيلول المقبل.

كما تبدأ الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الأول يوم الاحد 29 كانون الأول 2019 و تنتهي يوم السبت 18 كانون الثاني 2020، تليها عطلة الشتاء التي تستمر حتى يوم الخميس 30 من الشهر ذاته.

ويبدأ الدوام المدرسي للفصل الدراسي الثاني في الثاني من شهر شباط 2020، على أن تبدأ الاختبارات التحصيلية لذات الفصل يوم السبت 2 ايار 2020 وتنتهي يوم السبت 23 من الشهر ذاته، تليها عطلة الصيف.

وحسب التقويم المدرسي، يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية في المدارس للعام الدراسي المقبل، 195يوما بواقع 106 أيام للفصل الدراسي الأول، و 89 يوما للفصل الدراسي الثاني، فيما يبلغ عدد الأيام الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية في فروع التعليم الثانوي الشامل المهني في السنة الثانية (التوجيهي) 221 يوما بما فيها أيام التدريب العملي الصيفي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تعتمد في تحديد عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المادة 40 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، التي تنص على أن تترواح ايام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين 195-200 يوم كحد أدنى للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع، حيث قررت الوزارة أن يكون عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسى المقبل 195 يوما للفصلين الدراسيين.-(بترا)

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