“التربية” تعلن تأجيل دوام رياض الأطفال بالمدارس الحكومية

عمان- قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، إن الوزارة أجلّت بدء دوام طلبة رياض الأطفال في المدارس الحكومية إلى الأحد المقبل، الموافق 6 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضاف القرعان لـ”المملكة”، أن “عدد الطلاب المسجلين في مرحلة رياض الأطفال لعمر 5 أعوام، وصل إلى 43 ألف طالب”، متوقعا أن “يصل العدد مع بدء الدوام إلى 50 ألفا”.

وأشار القرعان إلى أن “السبب في تأجيل دوام الطلبة إلى الأحد حرصا على سلامة الطلبة وأهاليهم، بالأخص أن الآباء والأمهات يرافقون أطفالهم في اليومين الأولين من العام الدراسي”.

وأكد “عدم إلزامية مرحلة رياض الأطفال في العام الحالي”.

وأضاف القرعان أن عدد “الشُعب الصفية الجاهزة لاستقبال طلبة رياض الأطفال بلغت 2075 شعبة”، متوقعا أن يصل في العام الدراسي الحالي 2020-2021 إلى 2575، بزيادة 500 شعبة جديدة.