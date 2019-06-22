“التربية” تعلن طريقة احتساب المعدل العام لطلبة “التوجيهي”

آلاء مظهر

عمان– أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طريقة احتساب المعدل العام لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) وفق الخطة الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2019/2018.

وبموجب الخطة، يكون المعدل العام من

100 %، منها 40 % لمباحث الثقافة المشتركة، و60 % للمبحث التخصصي الإجباري، وأعلى مبحثين تخصصين اختياريين، وبواقع 7 مواد فقط.

وفيما خصصت “التربية” علامة عظمى من 200 للمباحث السبعة، بمجموع 1400 علامة، تشكل المجموع العام لعلامات الطالب، أوضحت أن كشف علامات الطالب سيتضمن مجموعا عاما من 1400، ومعدلا عاما من 100 لغايات القبول الموحد في الجامعات.

مدير إدارة الامتحانات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة قال، في تصريح صحفي لـ”الغد”، إن الطالب يستطيع التقدم بطلب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، في حال حصوله على مجموع 910 فأكثر، شريطة حصوله على 50 % على الأقل من النهاية العظمى لعلامة كل مبحث من المباحث التي تقدم إليها، وحصل على معدل 65 % فما فوق، حسب شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن الطالب يستطيع التقدم بطلب للالتحاق بالجامعات الخاصة، إذا حصل على مجموع 840 فأكثر، شريطة حصوله على 50 % على الأقل من النهاية العظمى لعلامة كل مبحث من المباحث التي تقدم إليها، وحصل على معدل 60 % فما فوق، بحسب شروط وزارة التعليم العالي.

وفيما يتعلق بالتقدم بطلب للالتحاق بكليات المجتمع المتوسطة، قال العجارمة ان الطالب يستطيع الالتحاق بهذه الكليات، في حال حصوله على علامة أقل من 50 % من النهاية العظمى لعلامة أي مبحث من المباحث التي تقدم إليها، شريطة ألا تقل علامته في أي من المباحث عن 40 % من النهاية العظمى للمبحث.

وأكد العجارمة أنه لا يحق للطالب الالتحاق بأي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي حكومية كانت أو خاصة، سواء جامعة أو كلية مجتمع، إذا حصل على علامة أقل من 40 % من النهاية العظمى في أي مبحث من المباحث التي تقدم إليها. وحول طلبة الفروع المهنية / مسار كليات المجتمع، أوضح العجارمة أن مجموع علامات الطالب في هذه الفروع سيكون من 1200، بحيث يحسب المعدل المئوي بقسمة المجموع العام الذي حصل عليه الطالب على 12.

وقال إن الطالب في هذه الفروع يستطيع التقدم بطلب للالتحاق بكليات المجتمع، في حال حصوله على علامة 40 % فأكثر من النهاية العظمى في جميع المباحث التي تقدم إليها، ولا يحق له بعكس ذلك.