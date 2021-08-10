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“التربية” تعلن عن البدء بتقديم طلبات النقل الخارجي ضمن الحالات الإنسانية

منذ 4 ساعات
مبنى وزارة التربية
مبنى وزارة التربية

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عمان- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تقديم طلبات النقل الخارجي من مديرية تربية إلى أخرى ضمن الحالات الإنسانية للعام الدراسي 2021 – 2022.
ودعت الوزارة في تعميم صادر عنها اليوم، المعلمين والمعلمات الراغبين في التقدم للنقل الخارجي ضمن الحالات الإنسانية الى مراجعة قسم شؤون الموظفين في المديريات التابعين لها وتقدم طلبات النقل مرفقاً بالمعززات اللازمة.
وبحسب التعميم فإن طلبات النقل الخارجي ضمن الحالات الإنسانية تقدم ورقياً ومن صاحب العلاقة مباشرة، إضافة إلى القيام بإدخال الطلب إلكترونياً من قبل موظف شؤون الموظفين في المديرية من خلال الرابط الخاص بنظام النقل الخارجي الموجود على موقع الوزارة.-(بترا)

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