آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“التربية” تعلن عن برنامج الدروس المتلفزة لـ”التوجيهي” ليوم غدا

منذ ساعتين
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان - (تصوير: اسامة الرفاعي)
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان - (تصوير: اسامة الرفاعي)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الاء مظهر

عمان – أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج الدروس المتلفزة لطلبة التوجيهي ليوم غد الاربعاء.
وتبدأ الدروس، التي ستبث على القناة الرياضية للتلفزيون الأردني، الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثانية وخمس وخمسون دقيقة.
وتنشر” الغد “على موقعها الالكتروني، الجدول المعتمد والمعلن من قبل وزارة التربية والتعليم للدروس المتلفزة.
وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت الاسبوع الماضي بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ببث الدروس المتلفزة لطلبة التوجيهي ، وذلك تفعيلاً لنظام التعلم عن بُعد، في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

“الضمان” تستقبل إلكترونيا طلبات غير المقتدرين من عمال المياومة والمواطنين فوق 70

منذ 30 دقيقة

الرزاز: فتح المحال في الأحياء بدءا من يوم غد

منذ 54 دقيقة

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري

منذ 55 دقيقة

الشواربة: نسبة توزيع الخبز في عمان أقل من النصف

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock