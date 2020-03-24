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“التربية” تعلن عن برنامج الدروس الملتفزة لـ”التوجيهي” ليوم غدا

منذ 45 دقيقة
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان - (تصوير: اسامة الرفاعي)
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان - (تصوير: اسامة الرفاعي)

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عمان – أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج الدروس الملتفزة لطلبة التوجيهي ليوم غد الاربعاء.
وتبدأ الدروس، التي ستبث على القناة الرياضية للتلفزيون الأردني، الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثانية وخمس وخمسون دقيقة.
وتنشر” الغد “على موقعها الالكتروني، الجدول المعتمد والمعلن من قبل وزارة التربية والتعليم للدروس المتلفزة.
وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت الاسبوع الماضي بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ببث الدروس المتلفزة لطلبة التوجيهي ، وذلك تفعيلاً لنظام التعلم عن بُعد، في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

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