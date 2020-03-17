“التربية” تعلن عن جدول الدروس المتلفزة لطلبة التوجيهي ليوم غد الأربعاء

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عمان– أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، برنامج الدروس الملتفزة لطلبة التوجيهي ليوم غد الاربعاء، فيما ستعلن جدول الدروس للايام المقبلة تباعاً.

وتبدأ الدروس، التي ستبث على القناة الرياضية للتلفزيون الأردني، الساعة التاسعة صباحا وتستمر لنحو الساعة الرابعة عصرا وفق الجدول المعلن.

وتنشر” الغد “على موقعها الالكتروني، الجدول المعتمد والمعلن من قبل وزارة التربية والتعليم للدروس المتلفزة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة التربية والتعليم تفعيلا لنظام التعلم عن بعد، في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة لمدة اسبوعين في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.