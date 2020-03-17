آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“التربية” تعلن عن جدول الدروس المتلفزة لطلبة التوجيهي ليوم غد الأربعاء

منذ 3 ساعات
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان - (تصوير: اسامة الرفاعي)
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان - (تصوير: اسامة الرفاعي)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الاء مظهر

عمان– أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، برنامج الدروس الملتفزة لطلبة التوجيهي ليوم غد الاربعاء، فيما ستعلن جدول الدروس للايام المقبلة تباعاً.
وتبدأ الدروس، التي ستبث على القناة الرياضية للتلفزيون الأردني، الساعة التاسعة صباحا وتستمر لنحو الساعة الرابعة عصرا وفق الجدول المعلن.
وتنشر” الغد “على موقعها الالكتروني، الجدول المعتمد والمعلن من قبل وزارة التربية والتعليم للدروس المتلفزة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة التربية والتعليم تفعيلا لنظام التعلم عن بعد، في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة لمدة اسبوعين في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

أول وفاة بـ”كورونا” في تركيا.. والإصابات ترتفع

منذ ساعتين

استمرار الأجواء الماطرة خلال ساعات الليل على المملكة

منذ ساعتين

بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تتبرع بـ50 ألف دينار لوزارة الصحة

منذ ساعتين

تونس تفرض على مواطنيها حظر التجوال 15 يوماً

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock