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“التربية” تعلن أسماء 671 مرشحة للتعيين للعام الدراسي المقبل-(أسماء)

10:48 ص2022-08-02

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن أسماء دفعة من المرشحات للتعيين بوظيفة معلمة للعام الدراسي 2022/2023.
وتشمل الدفعة 671 اسما من مختلف التخصصات حسب أسس اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة، داعية المذكورات الواردة اسماؤهن إلى مراجعة مراكز العمل التي جرى ترشيحهن لها حسب المركز المحدد، لافتا إلى أن من تتخلف عن الالتحاق بمركز عملها خلال 10 أيام تعتبر مستنكفة، وتفقد حقها في التعيين.

10:48 ص2022-08-02
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