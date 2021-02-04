“التربية” تعلن نسب النجاح للمتقدمين لامتحان التكميلي

عمان- أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الذين تقدموا للامتحان التكميلي لعام 2020 بغرض استكمال متطلبات النجاح أو رفع المعدل بلغ 95539 طالبا وطالبة، حضر منهم للامتحان (89383).

وبينت الوزارة ان عدد المتقدمين لغايات رفع المعدل بلغ 33411 ، بنسبة 37 بالمئة، فيما حصل 52458 على الحد الادنى لمتطلبات النجاح بنسبة 58.7 بالمئة.

واوضحت الوزارة ان المتقدمين في المسار الثانوي الشامل الاكاديمي بلغ 78164 طالبا وطالبة، نجح منهم 46306، بنسبة 59.2 بالمئة، فيما بلغ عدد المتقدمين في المسار الثانوي الشامل المهني 11219 طالبا وطالبة، نجح منهم 6152 ، بنسبة 54.8 بالمئة. وتوزعت نسب النجاح في المسار الثانوي الشامل الاكاديمي، بواقع 72.6 بالمئة في الفرع العلمي، و50.4 بالمئة في الفرع الادبي، و 44.5 بالمئة في الفرع الشرعي، و30.8 بالمئة في الادارة المعلوماتية و 24.0 بالمئة في التعليم الصحي.

كما توزعت نسب النجاح في المسار الثانوي الشامل المهني بواقع 45.9 بالمئة في الفرع الصناعي، و62.9 بالمئة في الفرع الزراعي، و58.4 بالمئة في الفرع الفندقي، و61.1 بالمئة في فرع الاقتصاد المنزلي.

وبينت الوزارة ان نسب النجاح للمتقدمين للامتحان في مبحث واحد بلغت 65.8 بالمئة، و62.1 بالمئة للمتقدمين في مبحثين، و58.4 بالمئة للمتقدمين في ثلاثة مباحث، و52.9 بالمئة للمتقدمين في اربعة مباحث، و46.5 بالمئة للمتقدمين للامتحان في خمسة مباحث فاكثر.-(بترا)