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“التربية”: تعليق الداوم المدرسي لن يوقف عملية التعليم

منذ 34 دقيقة

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عمان – الغد– أكدت وزارة التربية والتعليم ان تعليق دوام المدارس لم يوقف عملية التعليم، فالتعليم مستمر، ولكن بوسائل تعليمية مختلفة، فعليكم أن تستثمروا أوقاتكم لمتابعة دروسكم عبر المنصات التعليمية التي أتاحتها الوزارة، والتفاعل مع معلميكم.
وقالت الوزارة كونوا على يقين بأن الوزارة ستتخذ كل القرارات اللازمة لضمان حقكم في التعليم التزامًا بواجبها، وستطور آليات مناسبة للتقييم استكمالًا لأركان عملية التعليم.

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