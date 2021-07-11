التربية تعمم بزيادة الوقت المخصص لامتحان الرياضيات لجميع الفروع

عمان – قررت وزارة التربية والتعليم زيادة الوقت المخصص لامتحان مبحث الرياضيات ليومي الثلاثاء والخميس المقبلين لجميع الفروع، ليصبح ساعتان ونصف للمباحث التي حدد زمنها بساعتين، وثلاث ساعات للمباحث التي حدد زمنها بساعتين.

جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة اليوم الاحد، لمديري التربية والتعليم ورؤساء قاعات الامتحان. -(بترا)