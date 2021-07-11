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التربية تعمم بزيادة الوقت المخصص لامتحان الرياضيات لجميع الفروع

منذ ساعتين
طلبة "توجيهي" يؤدون الامتحان في إحدى القاعات -(الغد)
طلبة "توجيهي" يؤدون الامتحان في إحدى القاعات -(الغد)

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عمان – قررت وزارة التربية والتعليم زيادة الوقت المخصص لامتحان مبحث الرياضيات ليومي الثلاثاء والخميس المقبلين لجميع الفروع، ليصبح ساعتان ونصف للمباحث التي حدد زمنها بساعتين، وثلاث ساعات للمباحث التي حدد زمنها بساعتين.
جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة اليوم الاحد، لمديري التربية والتعليم ورؤساء قاعات الامتحان. -(بترا)

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