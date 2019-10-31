التربية تعمم لتعبئة 23 شاغرا في مركز الوزارة

عمان – عممت وزارة التربية والتعليم على إداراتها ومديرياتها في الميدان امس الأربعاء، بتوفر عدد من الشواغر في مركز الوزارة للراغبين بالتقدم إليها.

و ضمت قائمة الشواغر والبالغ عددها 23، مدير مديرية القضايا القانونية، مدير مديرية التشريعات التربوية في إدارة الشؤون القانونية، مدير مديرية الكتب المدرسية/ إدارة المناهج والكتب المدرسية، ومدير مديرية اللوازم والنقليات والمستودعات/ إدارة اللوازم والتزويد، مدير مديرية التعليم المهني، مدير مديرية مركز الأجهزة المخبرية، مدير مديرية الخدمات المهنية في إدارة التعليم المهني والإنتاج، مدير مديرية الموظفين، بالإضافة إلى مدير مديرية مراجعة الأداء في إدارة الموارد البشرية.

كما شملت القائمة مدير مديرية الحسابات، مدير مديرية صندوق الإسكان، مدير مديرية صندوق الضمان الاجتماعي في إدارة الشؤون المالية، مدير مديرية الأملاك والاستثمار/ إدارة التخطيط والبحث التربوي، مدير مديرية الشؤون الهندسية/إدارة الأبنية والمشاريع الدولية، مدير مديرية التعليم العام، اضافة الى مدير مديرية برامج المتفوقين والموهوبين في إدارة التعليم، ومدير مديرية تكنولوجيا التعليم، مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في ادارة مركز الملكة رانيا العبدالله التكنولوجيا التعليم والمعلومات، مدير مديرية التأسيس والترخيص/ إدارة التعليم الخاص، مدير مديرية العلاقات الثقافية، مدير مديرية البعثات، مدير مديرية العلاقات العامة في إدارة العلاقات الثقافية والعامة والإعلام التربوي، ومدير مديرية الرياضة المدرسية/ إدارة النشاطات التربوية.

ودعت الوزارة في التعميم الى حصر طلبات الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط بطاقة الوصف الوظيفي، وإرسالها إلى إدارة الموارد البشرية خلال أسبوع، على أن يتقدم صاحب الطلب لوظيفة واحدة فقط.(بترا)