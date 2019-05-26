التربية تعمم لتوفير مخزون من الراغبين لشغل وظائف بمديرياتها

عمان- عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها في المحافظات لتزويدها بأسماء الراغبين بالتقدم لشغل وظيفة مدير شؤون تعليمية أو مدير شؤون إدارية ومالية في هذه المديريات.

وجاء التعميم بهدف توفير مخزون من المؤهلين لشغل هذه الوظائف في حال شغورها، وبما يسّرع في تعبئتها لاحقا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وحددت الوزارة في التعميم الشروط الواجب توفرها لدى المتقدمين لشغل هذه الوظائف، منها شهادة البكالوريوس للمؤهل للعلمي والدبلوم العالي تربية كحد ادنى، وان يكون المتقدم قد أمضى خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة رئيس قسم أو مشرف تربوي أو مدير مدرسة.

كما تضمنت الشروط أن لا تقل خدمة المتقدم عن خمسة عشر عاما في الوزارة، وان يكون في الدرجة الثانية كحد أدنى.

ودعت الوزارة مديريات التربية والتعليم إلى تزويد قسم الكادر في مركز الوزارة بأسماء المتقدمين لإشغال هذه الوظيفة في موعد أقصاه يوم الاثنين الأول من شهر تموز المقبل.

يذكر أن الوزارة أجرت اخيرا تشكيلات ادارية واسعة لتعبئة عدد كبير من الشواغر المختلفة في مديريات التربية والتعليم في الميدان وادارات الوزارة ومركزها.-(بترا)