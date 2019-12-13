التربية تعمم لمدرياتها بشأن السلامة العامة

عمان- الغد – دعت وزارة التربية والتعليم مديرياتها في الميدان للتأكد من توفر متطلبات وشروط السلامة العامة في المدارس خلال فصل الشتاء، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

و جددت الوزارة في تعميم وجهته اخيرا لمديريات التربية والتعليم، ضرورة التعامل السليم مع المدافئ و وضعها في أماكن بعيدة عن الطلبة وعدم تكليف الطلبة بنقلها.

كما شددت الوزارة على أهمية التأكد من صلاحية المدافئ وخزانات الوقود وجاهزيتها للاستعمال، وان تكون عملية شراء الوقود للتدفئة وفق الاسس المتبعة، عدم جمع التبرعات من الطلبة لغايات التدفئة بشكل عام ، حيث تتكفل الوزارة بذلك .