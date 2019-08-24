التربية تفتح باب استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي

عمان- الغد- تعلن وزارة التربية والتعليم عن استقبال طلبات الراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي في مديريات التربية والتعليم إلكترونياً ابتداءً من تاريخ ٢٤/٨/٢٠١٩ولمدة يومين فقط.

ودعت الوزارة إلى ضرورة قراءة التعليمات قبل إدخال الطلب والالتزام بما يلي :

أولاً : بعد حفظ الطلب بنجاح يجب طباعته والاحتفاظ بالرقم التسلسلي الذي سيظهر في أسفل الشاشة.

ثانيًا :ضرورة مراجعة المديرية / قسم شؤون الموظفين , مصطحبين معهم صورةً عن الهوية الشخصية والمؤهل العلمي والطلب المطبوع , ليتم اعتماده من قبل موظف قسم شؤون الموظفين إلكترونياً من خلال الموقع .

ثالثًا : سيتم إرسال كشف المتقدمين الناجحين فقط إلى مديريات التربية والتعليم مرتبة حسب التخصص والعلامة.

رابعًا : يتم تعيين المعلم على حساب التعليم الإضافي بعد إبلاغه هاتفياً , وذلك حسب الأسس المعتمدة للترتيب التنافسي .

خامسًا : سيتم اعتماد طلب المتقدم فقط لمديرية واحدة يتبع لها اللواء الذي يرغب في التقديم له، ولا يمكن التقديم لأكثر من مديرية، حيث يتم التنافس فيما بعد على مستوى المديرية.

سادسًا : التقدم من خلال الرابط :

‏وزارة التربية والتعليم تفتح باب استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الاضافي

تعلن وزارة التربية والتعليم عن استقبال طلبات الراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي في مديريات التربية والتعليم إلكترونياً ابتداءً من تاريخ ٢٤/٨/٢٠١٩ولمدة يومين فقط.

ودعت الوزارة إلى ضرورة قراءة التعليمات قبل إدخال الطلب والالتزام بما يلي :

أولاً : بعد حفظ الطلب بنجاح يجب طباعته والاحتفاظ بالرقم التسلسلي الذي سيظهر في أسفل الشاشة.

ثانيًا :ضرورة مراجعة المديرية / قسم شؤون الموظفين , مصطحبين معهم صورةً عن الهوية الشخصية والمؤهل العلمي والطلب المطبوع , ليتم اعتماده من قبل موظف قسم شؤون الموظفين إلكترونياً من خلال الموقع .

ثالثًا : سيتم إرسال كشف المتقدمين الناجحين فقط إلى مديريات التربية والتعليم مرتبة حسب التخصص والعلامة.

رابعًا : يتم تعيين المعلم على حساب التعليم الإضافي بعد إبلاغه هاتفياً , وذلك حسب الأسس المعتمدة للترتيب التنافسي .

خامسًا : سيتم اعتماد طلب المتقدم فقط لمديرية واحدة يتبع لها اللواء الذي يرغب في التقديم له، ولا يمكن التقديم لأكثر من مديرية، حيث يتم التنافس فيما بعد على مستوى المديرية.

سادسًا : التقدم من خلال الرابط :

http://apps.moe.gov.jo/apps/subteachers