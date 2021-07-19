التربية تفتح باب التسجيل في برنامج تعويض الفاقد التعليمي

عمان- الغد- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل في برنامج تعويض الفاقد التعليمي، والذي تم الإعلان عنه سابقاً لتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس خلال جائحة كورونا، ولسد الفاقد التعليمي وفق منهجيات علمية ودراسات وأبحاث عالمية.

ودعت الوزارة، الطلبة وأولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل عبر زيارة موقعها الإلكتروني (https://moe.gov.jo/)، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيساعد تهيئة الطلبة ذهنيًّا وعلميًّا من أجل العودة إلى المدرسة وتعويض ما فاتهم من تعلم المعارف واكتساب المهارات الأساسية.

وأكدت الوزارة أن دوام الطلبة في برنامج “تعويض الفاقد التعليمي” سيكون يومياً في المدارس، وسيبدأ في منتصف آب المقبل، ويستمر حتى الثاني عشر من أيلول المقبل.