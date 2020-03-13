التربية تفتح مدارسها أمام المتضررين من العاصفة

عمان- الغد- قالت وزارة التربية والتعليم، ان مدارسها في مختلف مناطق المملكة ما زالت مفتوحة كمراكز ايواء للمتضررين من المنخفض الجوي، الذي يستمر حتى مساء غد السبت وتتجدد فعالياته مساء اليوم .

وكانت الوزارة فتحت امس عددا من مدارسها، بعد ان وجه وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، في وقت سابق مديري التربية في الميدان للتعاون مع الحكام الاداريين والدفاع المدني، والتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، لايواء المواطنين الذين تضررت منازلهم او خيمهم جراء الاحوال الجوية السائدة.

يذكر ان المملكة تشهد منذ ظهر امس منخفضا جويا يرافقه عواصف رملية وامطار رعدية غزيرة .