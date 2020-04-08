“التربية” تقرّ أسس النقل الخارجي للمعلمين والإداريين

عمان-الغد– أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع عقدته، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ، أسس النقل الخارجي للمعلمين والادرايين للعام الدراسي 2021/2020.

وقررت اللجنة استقبال طلبات النقل الخارجي الكترونيا، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والخدمات الالكترونية التي تتبعها الوزارة في ضوء الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

ودعت الوزارة جميع المعلمين الراغبين بالتقدم للنقل الخارجي للعام الدراسي المقبل، الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة عبر الرابط الأتي

( http://apps.moe.gov.jo/app/Transferring/)،

والإطلاع على الأسس التي اعتمدتها اللجنة لذلك، وتعبئة النموذج الخاص بعملية النقل، وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل، ولغاية مساء يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر أيار المقبل.