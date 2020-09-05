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“التربية” تقر التعلم عن بعد لمدة 14 يوما في مدرستين بسحاب وعين الباشا

منذ 28 دقيقة
مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان-(أرشيفية)
مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان-(أرشيفية)

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عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم السبت، التحول من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في مدرسة سعد بن أبي وقاص الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء سحاب.
كما قررت الوزارة أيضا التحول إلى التعلم عن بعد لمدة 14 يوما في مدرسة احمد غنيمة الأساسية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا.
وبينت الوزارة أن السبب وراء القرار يعود إلى تسجيل إصابة في كل مدرسة مخالطتين لإصابات معلن عنها سابقا .

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