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“التربية”: تقليص عدد الأقسام في مديريات التربية والتعليم

منذ ساعتين
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (تصوير: أسامة الرفاعي)
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (تصوير: أسامة الرفاعي)

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عمان – عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها في الميدان اليوم الاثنين، للعمل بموجب الهيكل التنظيمي الجديد للمديريات.
وتضمن الهيكل التنظيمي الجديد لمديريات التربية والتعليم تقليص عدد الاقسام في كل مديرية من 21 إلى 15 قسما في المحافظات والألوية و 14 في العاصمة.
وجاء التعميم في ضوء الهيكل التنظيمي للوزارة الذي نشر اخيرا في الجريدة الرسمية، وألغي بموجبه ودمج عدد من الأقسام في الوزارة.-(بترا)

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