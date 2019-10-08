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“التربية”: تقويم مدرسي معدل لتعويض طلبة المدارس

الجلاد: إعلان موعد وجدول امتحان "التوجيهي 2020" بشكل منفصل بوقت لاحق

منذ 19 دقيقة
مبنى وزارة التربية والتعليم في عمان-(أرشيفية)

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آلاء مظهر

عمان- أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي المعدل للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020.
وبحسب التقويم المدرسي المعدل الخاص بالمدارس الحكومية، فإن عملية التدريس للفصل الدراسي الأول بدأت اعتبارا من الأحد الماضي 6 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وأشار التقويم المعدل إلى أن الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الأول ستبدأ من يوم الأربعاء 22 كانون الثاني (يناير) المقبل، إلى يوم السبت 8 شباط ( فبراير) المقبل، فيما تم تحديد عطلة الشتاء (بين الفصلين) من يوم الأحد 9 شباط (فبراير) المقبل إلى 13 من الشهر ذاته.
وبين التقويم الذي حصلت”الغد” على نسخة منه أمس، أن الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية سيبدأ من 16 شباط (فبراير) المقبل، في حين تبدأ الاختبارات التحصيلية للفصل الدراسي الثاني من يوم الخميس 4 حزيران (يونيو ) المقبل لغاية 22 حزيران (يونيو) المقبل.
وأوضح التقويم، أن 30 حزيران (يونيو) المقبل سيتم الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية لتبدء العطلة الصيفية اعتبارا من يوم الأربعاء 1 تموز (يوليو) المقبل.
واعتمدت الوزارة في تحديدها عدد أيام الدراسة الفعلية في السنة على ما ورد في المادة (40) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، التي تنص على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين (195-200) يوم حدّا أدنى للمدارس التي تعطّل يومين في الأسبوع.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمّم تفاصيل التقويم المدرسي المعدل على مديريات التربية والتعليم كافة، فيما أكدت أنها ستقوم بتطبيق التقويم المدرسي “الذي أقرته سابقا وليس المعدل” على المدارس الخاصة ووكالة الغوث والثقافة العسكرية ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، ممّن انتظم دوامها في الأول من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
في سياق آخر، قال الناطق الإعلامي باسم وزراة التربية والتعليم، وليد الجلاد، إن الوزارة ستعلن جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020 لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية بشكل منفصل كما هي العادة في كل عام.
واضاف الجلاد، في بيان، أن التقويم المدرسي لتعويض طلبة المدارس الحكومية، لا يشمل كما هو الحال في التقويم السابق موعد بدء امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لسنة 2020، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا ووفق التعليمات والأنظمة المتبعة إعلان جدول وبرنامج امتحان التوجيهي.
يذكر أن امتحان التوجيهي في دورته الماضية، بدأ في 11 حزيران (يونيو) وانتهى في 1 تموز (يوليو) 2019.

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