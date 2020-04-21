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“التربية” تمدد فترة التقييم اليوم حتى الساعة الثامنة مساء

منذ ساعة واحدة
التربية والتعليم
-مبنى وزارة التربية والتعليم أرشيفية

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عمان-الغد- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تمديد فترة التقييم الأول لهذا اليوم الثلاثاء، بحيث ينتهي الدخول لمنصة درسك لأداء الاختبار التقييمي الساعة الثامنة مساء بدلًا من السادسة مساء.
وجاء قرار التمديد بهدف إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة للدخول إلى المنصة في ظل الإقبال الكبير من الطلبة للدخول لأداء الاختبار.
ويذكر أن اختبار اليوم يخص طلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن في مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

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