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التربية: تمديد التسجيل لتكميلي التوجيهي حتى الثلاثاء المقبل

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- قررت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، تمديد التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لسنة 2020 حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل الموافق للثالث عشر من الشهر الحالي بدلا من يوم غد الخميس.

وقال أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة إن القرار يهدف إلى تمكين الطلبة من استكمال عملية التسجيل من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم ودفع رسوم الاشتراك، وتقديم الوثائق المطلوبة بعد التسجيل الإلكتروني الأولي.

وبين الدكتور العجارمة، أن عددا من مديريات التربية والتعليم، كانت قد أعلنت عن فتح مكاتب في بعض المدارس لاستكمال عملية التسجيل والتخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده، داعيا الطلبة للالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم.

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