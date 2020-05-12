“التربية”: تمديد الدخول للاختبار التقييمي لطلبة التوجيهي للساعة الثامنة مساء

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عمان – قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تمديد فترة الدخول لاداء الامتحان التجريبي لطلبة الثانوية العامة “التوجيهي” لهذا اليوم الأربعاء ، بحيث ينتهي الدخول لمنصة درسك لأداء الاختبار الساعة الثامنة مساء بدلًا من السادسة مساء.

وجاء قرار التمديد بهدف إتاحة الفرصة لأبنائنا طلبة الثانوية العامة للدخول إلى المنصة في ظل الإقبال الكبير من الطلبة للدخول لأداءالاختبار.

ويذكر ان الطلبة سيتقدمون في جلستهم الامتحانية بحسب جدول الاختبارات في مباحث اللغة الانجليزية وتاريخ الاردن لكافة الفروع الأكاديمية والمهنية.

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