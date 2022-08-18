“التربية” تمنح 3 طلاب توفوا خلال الامتحانات شهادة الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم منح شهادات الدراسة الثانوية العامة لـ ٣ طلبة توفوا أثناء انعقاد الامتحانات.

وبين أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن القرار جاء بتوجيهات من وزير التربية والتعليم.

حيث ان الوفيات كانت لطالبين من الذكور وطالبة واحدة من الإناث .

وأوضح أن أحد الطلبة توفاه الله في آخر امتحان توجيهي، أما الآخر توفي بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة في إربد، مبينا أن الوفاة الثالثة كانت لطالبة قبل أيام في الطفيلة .