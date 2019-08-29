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“التربية” تمهل أبناء غزة أسبوعين لاستكمال الوثائق للتسجيل بالمدارس

منذ ساعتين

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عمان- قررت وزارة التربية والتعليم منح مهلة لمدة أسبوعين لأبناء قطاع غزة الراغبين بتسجيل ابنائهم في المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2020/2019، ممن لم يستكملوا الوثائق المطلوبة.
واكد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني في تعميم وجهه اليوم الخميس، لادارة التعليم الخاص في الوزارة ومديري التربية والتعليم في الميدان، على أهمية منح هذه الفرصة لأبناء القطاع لغايات استكمال الوثائق المطلوبة، سواء استخراج جوازات السفر الخاصة بهم أو أي إجراءات تتعلق بالإقامة. (بترا)

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