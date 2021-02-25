التربية تنشر مقترحين لطلبة التوجيهي 2021 للتصويت على واحد

عمان-الغد- أعلنت وزارة التربية والتعليم الخميس، مقترحين لبرنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للفروع الأكاديمية والمهنية لعام 2021.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها أتاحت الفرصة للطلبة للتصويت على واحد من المقترحين من اليوم وحتى مساء يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر الجاري، ليصار بعد ذلك إلى اعتماد المقترح الذي نال أكثر نسبة تصويت.

وأوضحت أن “الاختلاف بين المقترحين يكمن في توزيع المباحث في المدة الزمنية المقررة للبرنامج التي تبدأ من 24 حزيران المقبل وتنتهي في 15 تموز المقبل.

ونشرت الوزارة عبر الرابط https://www.moe.gov.jo/ar/node/80899 ، استبيانا للتصويت على المقترحين، داعية الطلبة إلى المشاركة في التصويت .

برنامج الامتحان العام 2021- مقترح1

برنامج الامتحان العام 2021- مقترح2