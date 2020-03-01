التربية تنشر 3 جداول مقترحة لامتحان التوجيهي

عمان-الغد- أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، ثلاثة مقترحات لبرنامج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة للفروع الأكاديمية والمهنية لعام 2020، وأتاحت الوزارة الفرصة للطلبة للتصويت على واحد من المقترحات الثلاثة ولمدة أسبوع، ليصار بعد ذلك إلى اعتماد المقترح الذي نال أكثر نسبة تصويت من بين المقترحات الثلاثة.

وأوضحت الوزارة أن الاختلاف بين المقترحات يكمن في توزيع المباحث في المدة الزمنية المقررة للبرنامج التي تبدأ من 1/7/2020.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني www.moe.gov.jo رابطًا يتضمن استبيانًا للتصويت على المقترحات، ودعت الطلبة للمشاركة في التصويت.

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