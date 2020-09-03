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“التربية”: تنفيذ معظم بنود الاتفاقية مع نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها

منذ 4 ساعات
مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان-(أرشيفية)
مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان-(أرشيفية)

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عمان – الغد- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، أنَ ما صدر عن بعض أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها بموجب قرار النائب العام، بخصوص عدم تنفيذ الوزارة لبنود الاتفاقية الموقعة مع النقابة عار عن الصحة .
وقال القرعان في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان غالبية بنود الاتفاقية تم تنفيذها، باستثناء تلك التي تتطلب تعديل قوانين وتشريعات ووفق مسار تشريعي خاص.
وبين أن العلاوة التي أوقفت عن جميع العاملين في القطاعين العسكري والمدني ستعود مجددا مطلع العام 2021، فيما اكد التزام الوزارة التام بعدم الخوض بالقضايا المنظورة أمام القضاء الصادرة بشأن مجلس النقابة احتراما لدوره نزاهته.

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